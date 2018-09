Def, la Sinistra scende in piazza? Ormai è nemica di precari e disoccupati

La misura è davvero colma. Il PD e le sinistre demofobiche, atlantiste, euriste e al servigio del capitale scenderanno in piazza... contro gli invalidi che riceveranno 780 anziché 280 euro e contro precari, disoccupati e lavoratori in difficoltà che, anziché togliersi di mezzo, avranno un reddito minimo pro tempore che consentirà loro di sopravvivere. Ormai è innegabile, le sinistre come il PD sono le rappresentanti dichiarate della classe dominante. E, per converso, le altrettanto dichiarate nemiche delle classi lavoratrici e degli sconfitti della mondializzazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).