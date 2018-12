Deficit, Francia sì Italia no: ecco il lager finanziario chiamato Ue

Così parlò non Zarathustra, bensì Moscovici, l'ultimo uomo di nietzscheana memoria. Così parlò aprendo alla Francia: "Può sforare il tetto del 3%, non è paragonabile con il caso Italia". Senza perifrasi, senza pudore. L'euroinomane senza cuore concede alla Francia ciò che nega all’Italia. E voi volete davvero seguitare a permanere in questo lager finanziario chiamato Unione Europea? Davvero non avete inteso, o fingete di non intendere, che l'Unione Europea è l'unione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori europei?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).