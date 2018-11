Delrio, il nuovo mantra: "Siete dei bugiardi". Pd avamposto capitalista

"Bugiardi, siete bugiardi!".Ecco il nuovo ridicolo mantra del signor Delrio, dopo quello estivo, egualmente risibile, del "Piersanti, si chiamava Piersantiiii!". Ridere per non piangere. I traditori di Gramsci continuano a sortire questo effetto. Farebbero ridere, se non facessero piangere. Pensano di essere la soluzione, quando invece sono il problema. Essi sono l'avamposto della modernizzazione capitalistica del costume.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).