Desirée "fortunata, stuprata da migranti". Le surreali parole delle sinistre

"Desirée si drogava, aveva mentito alla nonna e se n'era andata a Roma a comprare droga. Nella sciagura è stata fortunata. Sì, fortunata e non lo dico a cuor leggero. E' stata fortunata perché, pare, l'abbiano stuprata e uccisa dei migranti; è stata fortunata perché, perlomeno, le viene riconosciuto lo status di vittima. Grazie alla nazionalità dei suoi aguzzini Desirè può essere pianta, la massa può provare dolore per la sua morte e i colpevoli possono essere perseguiti. Desirè era ad un passo da essere "una che se l'è cercata" o "una tossica in meno"".

Queste le surreali parole trovate sulla pagina Facebook ufficiale del partito "Potere al popolo", stazione ultima della involuzione kafkiana-metamorfica delle sinistre. Le quali sono passate dal quarto stato al terzo sesso, dalla lotta in nome dei lavoratori a microlotte in cui il nome dei lavoratori nemmeno più compare e tutte hanno come orizzonte il capitalismo come destino. L'ho detto e lo ridico. Le sinistre post-marxiste pensano oggi di essere la soluzione e invece sono il problema.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).