Elezioni 2018, la sinistra torna antifascista per non essere anticapitalista

Elezioni. Le sinistre allarmate per "l'onda nera". Il segreto tragicomico della sinistra oggi: essere antifascista, in assenza di fascismo, per non essere anticapitalista, in presenza di capitalismo.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.