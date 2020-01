Elezioni: l'esito della sfida aperta in Emilia Romagna è imponderabile

Non v'è dubbio. Ed è impossibile negarlo, almeno da parte di chi sia intellettualmente onesto e non schierato da una delle due parti in causa. L'esito della sfida aperta in Emilia Romagna è imponderabile. Assolutamente imprevedibile. Da un lato, la tendenza generale italiana. Che certo premia, quanto a consensi, l'area del centrodestra. Dall'altra, a livello locale, un candidato - quello del centrosinistra - che ha obiettivamente amministrato bene la sua regione. Difficile, impossibile dire chi vincerà. Variando le parole della nota canzone, lo scopriremo solo votando.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).