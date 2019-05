Europa, ormai terra di barbarie senza progresso

Ogni giorno un passo in avanti verso la barbarie. Ogni giorno un progresso, rigorosamente in direzione dell'abisso senza ritorno. Ecco l'ultima, una delle tante: "Fermato per un controllo, stacca a morsi un dito al poliziotto". Quo vadis, Europa, terra di Dante e di Erasmo, di Galileo e di Spinoza? Cosa ricorderanno di questa fase storica le generazioni a venire? Come verrà classificato questo periodo, in cui l'Europa è dimentica di sé e continua ogni giorno a rinnegare e a tradire la propria storia? Vi è, naturalmente, di che meditare. Per invertire la marcia, prima che sia davvero troppo tardi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).