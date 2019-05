Europee 2019, ci siamo: nella cabina elettorale Dio vi vede, Soros no

Le elezioni europee si avvicinano sempre più. E manca, forse, una riflessione generale che vada al di là delle solite categorie logore. Rilevo che le forze in campo sullo scacchiere politico sono oggi tre: (1) globalisti della Ue e dei Trattati europei, (2) populisti della sovranità e della Costituzione e (3) papulisti di Bergoglio e del Vangelo secondo Soros. Ad ogni modo, per le votazioni del 26 maggio, tenetelo bene a mente: nella cabina elettorale, Dio vi vede, Soros no.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).