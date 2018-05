Primo maggio, festa dei lavoratori supersfruttati e sottopagati

Primo maggio. La festa del lavoro. Ma che ne è oggi del lavoro e dei lavoratori? La piena organizzazione del Signore post-borghese coesiste oggi con la completa disorganizzazione del Servo post-proletario. Solo il primo si pone come soggettività in sé e per sé, in grado di compiere la propria rivolta d’élite ai danni del secondo, disarmato e disgregato nella coscienza, non più rappresentato né politicamente, né intellettualmente: la solitudine della classe oppressa si è consumata grazie al divorzio politico e culturale tra gli strati popolari e le sinistre demofobiche. Queste ultime sono passate all’apologia del nuovo ordine classista e alla difesa esclusiva – senza mai nemmeno sfiorare i concreti rapporti di forza – delle minoranze coerenti con il nuovo profilo post-identitario e post-tradizionale dell’homo globalis sradicato e anticomunitario, post-borghese e post-proletario (migranti, LGTB, vegani, femministe, ecc.). Si è prodotta la solitudine dei lavoratori, classe supersfruttata, sottopagata e politicamente irrappresentata.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).