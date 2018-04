Festa della mamma e del papà? Contrarie al paradigma unisex postidentitario

Ardeatino, via la festa della mamma e del papà. "Discrimina i gay". Così leggiamo sul quotidiano globalista "La Repubblica". Che così aggiunge: "In un nido cancellate le due ricorrenze su richiesta di una coppia omosessuale". Ora, non è chiaro - e infatti non può in alcun modo esserlo - per quali ragioni la festa della mamma e del papà sarebbe discriminatoria: non foss'altro che per il fatto che coloro i quali esprimono siffatto giudizio bislacco si presume siano anch'essi venuti al mondo tramite un padre e una madre. Ormai lo sappiamo: è diffamato e avversato come discriminatorio tutto ciò che si opponga al paradigma neutro, unisex e postidentitario coerente con il fanatismo economico mondializzato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).