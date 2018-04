Figlia di due padri a Roma. Sciagurata distruzione della famiglia

Tutto procede secondo i desiderata di lor signori, i mondializzatori turboclassisti e apolidi del fanatismo economico planetarizzato. Essi aspirano a ridurre senza residui l'essente a "fondo disponibile" (Heidegger) per i processi reificanti del consumo di merci. Ci stanno riuscendo, complici le sinistre che difendono il "progresso", ossia il progresso del capitale e della sua classe di riferimento. Ed ecco cosa avviene ora a Roma: figlia di due padri registrata all'anagrafe senza intervento del Tribunale. Così, né più e né meno. Procede speditamente la sciagurata opera di distruzione della famiglia, sostituita dal desiderio illimitato del consumatore unisex che tanta libertà ha quanta può comprarne. Gran conquista, gran progresso, grande vittoria: sì, per il capitale e per la sua classe.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).