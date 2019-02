Fitch dà ordini al governo. E "Repubblica" si inchina al colonialismo Usa

Così sulla prima pagina del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia: "Fitch conferma il rating BBB per l'Italia, outlook negativo. 'Ma temiamo elezioni anticipate' . L'agenzia statunitense: la politica fiscale non mitiga le criticità del Paese, ma il debito e il sistema pensionistico sono "sostenibili". Ci auguriamo che restino "sotto controllo" le antipatie della maggioranza verso l'Ue". Il rotocalco anziché urlare allo scandalo per un gruppo Usa che si permette di dire cosa l'Italia deve o non deve fare, gli dà ragione. E lascia intendere che l'Italia dovrebbe adeguarsi cadavericamente al volete di Bruxelles e degli Usa. Con impeto di lirismo neoservile, il rotocalco conferma il solito ruolo di colonia senza dignità che tutti vorrebbero assegnare al nostro Paese.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).