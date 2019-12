Foglio e Radio Radicale, se i liberisti chiedono gli aiuti di Stato

La realtà ci ha ormai abituati al fatto che essa tende a superare la fantasia. Facendola apparire difettosa e poco feconda. E così, adesso, "Il Foglio", nota testa d'ariete del neoprogressismo liberista, non riceverà più aiuti di Stato. E, come l'altrettanto liberista Radio Radicale, protesta. Volete il libero mercato? Godetevelo fino in fondo! Fa decisamente ridere che a chiedere aiuti di Stato, piagnucolando, siano gli ultraliberisti: cioè quelli del sacro dogma "laissez faire".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).