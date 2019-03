Francia, gilet gialli vs ambientalisti. Strategia fintoecologista delle élites

Ieri a Parigi sono stati nuovamente gravi incidenti. Il ministro dell'interno Castaner ha accomunato alla TV estremisti, "casseurs" e giubbe gialle, come se fossero un solo gruppo di delinquenti: una vera dichiarazione di guerra. Ma ancor più interessante: ha esaltato i 140000 che in Francia hanno manifestato per l'ecologia, contrapponendoli alle giubbe gialle. Si conferma la strategia fintoecologista adottata dalle élites turboglobaliste, di cui Greta è inconsapevolmente marionetta, per cercare di screditare le vere proteste dei lavoratori contro il capitale e per i diritti sociali, contro il mondialismo e per la sovranità democratica nazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).