Fusione dei comuni, ecco la mondializzazione su microscala

Si parla sempre più spesso dell'esigenza di una "fusioni dei comuni" in Italia. L'idea, chiaramente ideologica, è che fondendo tra loro i comuni si possa risparmiare. Una ragione puramente economica, dunque, che in verità racchiude in sé un chiaro programma politico o, avrebbe detto Foucault, un metodo governamentale.

Quale? La fusione dei comuni è la mondializzazione su microscala. Come la mondializzazione fonde le nazioni, dissolvendole nel modello unico, così la fusione dei comuni li scioglie e impone una unificazione che, de facto, annichilisce le differenze e le specificità, e rende evidentemente più facili da controllare dall'alto le microcomunità. Per questo, occorre opporsi a questa esiziale processo turbomondialista, fatto indebitamente passare per emancipativo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).