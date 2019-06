Gad Lerner dice che la sinistra ha dimenticato gli operai? La verità è che li ha traditi

In un suo articolo sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", Gad Lerner ragiona sul perché la sinistra ha perduto i suoi consensi presso i lavoratori. L'articolo è interessante e si intitola "La sinistra che ha dimenticato gli operai e quei milioni di voti persi". Mi permetto di precisare: la sinistra non ha "dimenticato gli operai", li ha traditi. E ha speso larga parte delle proprie energie per delegittimare le richieste e le esigenze dei lavoratori. I lavoratori sono preoccupati per l'immigrazione di massa? La sinistra spiega che suddetta immigrazione è una imperdibile occasione multiculturale. I lavoratori sono preoccupati per l'Unione Europea? La sinistra spiega che l'Unione Europea non è il problema, ma la soluzione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).