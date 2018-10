Germania, il Servo nazionale-popolare si è svegliato

Anche in Germania è principiato il risveglio del Servo nazionale-popolare contro il Signore global-elitario. Anche inter germanos sta infine emergendo limpidamente nella coscienza nazionale quale sia la reale essenza dell'Unione Europea, che la potenza invasiva del pensiero unico ha per anni innalzato ideologicamente a ottava maraviglia dell'universo. L'Unione Europea - non ci stancheremo di ribadirlo - è l'unione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori europei. Né più, né meno. È il trionfo del turbocapitale no border post-1989, che per dominate massimamente deve disarticolare gli Stati sovrani nazionali come ultimi fortilizi resistenziali delle democrazie e dei beni comuni. Anche in Germania, come rivelano gli esiti delle ultime elezioni, il popolo oppresso e pauperizzato inizia a ribellarsi. Non è che l'inizio.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).