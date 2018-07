Giampaolo Pansa: 'Salvini fascista'. Ecco il turbobardo dell'anticomunismo

«Salvini è un fascista: verso i giudici nemmeno Berlusconi osò tanto». Così parlò non Zarathustra, ma... Giampaolo Pansa, il turbobardo dell'anticomunismo in assenza di comunismo. Che è l'equivalente a destra dell'antifascismo in assenza di fascismo a sinistra. Al servizio del capitale, sempre. Fa fine e non impegna, come dicono a Torino. L'industria culturale di adorniana memoria procede a tambur battente. Senza tregua, e con profitto, nel vero senso della parola.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).