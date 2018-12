Gilet gialli, che sia una nuova rivoluzione francese

“Parigi, manifestante a braccia aperte davanti alla polizia: colpito in pieno petto da un proiettile di gomma”. Ma non è tutto. Un manifestante diversamente abile è stato buttato a terra dalla polizia. E una ragazza ha perso un occhio, sempre per via di un proiettile di gomma sparato dalla gendarmeria. Eccola qui la santa democrazia finanziaria delle classi dominanti. Avanti tutta, giubbe gialle! Siamo con voi, contro i globocrati repressivi della UE. La rivolta è partita. Che sia una nuova rivoluzione francese! E, da lì, europea!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).