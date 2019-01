Gilet gialli da esaltare:da Parigi parte la rivolta contro il turbocapitalismo

Le giubbe gialle sono tornate in piazza. E l'hanno fatto in modo risoluto e senza esitazioni: scontri e feriti, addirittura. Io non legittimo le giubbe gialle: le esalto. La rivolta contro il turbocapitalismo è principiata! È il tempo della riscossa nazionale-popolare. I globocrati della finanza debbono tremare. V'è da sperare che il popolo francese sia maestro per l'Europa tutta. E che da lì si abbia una rinascenza delle sollevazioni dal basso contro i signori della aristocrazia finanziaria oggi egemonia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).