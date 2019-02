Gilet gialli, l'accusa di antisemitismo. Parte la delegittimazione del potere

Con l'accusa di antisemitismo, gli amministratori dello status quo hanno finalmente trovato ciò che cercavano: la via per delegittimare la rivolta nazionale-popolare delle giubbe gialle francesi. Proprio quando la rivolta pareva incontenibile, ecco che salta fuori l'accusa di antisemitismo, che delegittima per intero il movimento. Ma lo sappiamo: le giubbe gialle sono un movimento che non c'entra nulla con l'aberrazione dell'antisemitismo. Sono, invece, in lotta contro il globalcapitalismo, contro il fanatismo economico, contro il classismo della società di mercato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).