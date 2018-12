Giornali contro il governo. I padroni del discorso pregano i Mercati

Fa un certo effetto, dobbiamo ammetterlo, leggere la mattina i principali quotidiani italiani. Quasi all'unisono essi attaccano il governo. La critica è sempre benvenuta, se fondata. Ma qui stiamo assistendo ad altro: a un attacco a fuoco incrociato dei padroni del discorso al servigio dell'élite turbomondialista, che da tempo ha individuato nel governo nazionale-popolare il suo principale nemico. E con solerzia si adopera, in ogni modo, per farlo cadere. E per reimporre un governo elitophilo e demofobo. Aveva ragione lo Hegel, la lettura del giornale è la preghiera mattutina dell'uomo moderno. In effetti, leggendo i quotidiani nostrani è tutta una preghiera per i Mercati speculativo-finanziario e per il Signore global-elitario.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).