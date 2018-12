Soros? Uomo dell'anno per il FT. Il malsano circolo delle idee dominanti

Il Financial Times ha eletto George Soros uomo dell'anno, descrivendolo come "un baluardo della democrazia liberale che in questo momento è sotto assedio da parte dei populisti". Le idee dominanti - Marx docet - sono sempre le idee della classe dominante: sono l'ordine socio-economico dominante visto sul piano delle idee. La grande stampa premia Soros, il quale a sua volta foraggia a flusso continuo la grande stampa, affinché lo premi (il cerchio si chiude) e affinché faccia sì che i dominati, anziché rivoltarsi, amino Soros e odino quanti lo critichino. Ci riescono sempre: ci fanno sembrare amici i nemici, e nemici gli amici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).