Carige, Governo non deve salvare le banche, ma il popolo

Il governo, se vuole essere del popolo e non contro il popolo, deve esimersi tassativamente dalle perniciose politiche del "salvare le banche" (CARIGE in questo caso). Salvare le banche è il motto dell'élite globalista e dei suoi araldi, gli armigeri del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Occorre salvare il popolo, non le banche. La nazionalizzazione è la via maestra. Quella opposta rispetto alla via percorsa a suo tempo dal Pd, il partito di rappresentanza delle classi dominanti turbofinanziarie.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).