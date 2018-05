Governo, serve unire i partiti di rappresentanza del Servo nazionale-popolare

Così Di Maio si è rivolto a Salvini: 'Scegliamo premier terzo ma via Berlusconi e no governi tecnici". Non si sarebbe potuto dire meglio. Finalmente parole chiare e senza perifrasi. Finalmente un discorso diretto e non obliquo. L'ho detto e lo ridico. Occorre creare un fronte opposto a quello dei rappresentanti del mondialismo, ossia del PD e di Forza Italia. Occorre unire i partiti di rappresentanza del Servo nazionale-popolare contro il Signore mondialista. La dicotomia - ce l'hanno confermato le elezioni di marzo - non è più tra destra e sinistra, ma tra alto e basso: tra difensori del Signore globalcompetitivista e difensori del Servo rifeudalizzato e pauperizzato. Come avrebbe detto con Esopo lo Hegel, "Hic Rhodus, hic salta".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).