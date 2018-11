Grecia, umiliazione eurocratica. Il culmine dell'oltraggio alla nostra civiltà

Spezzare le reni alla Grecia. Non vi riuscì il nazifascismo. V'è riuscita l'Unione Europea. L’umiliazione eurocratica della Grecia presenta un alto contenuto simbolico. Si pone come il momento culminante dell’oltraggio e dell’annichilimento della nostra civiltà compiuto dall’illimitata volontà di potenza tecno capitalistica. Essa, sotto il nome nobilitante di “Unione Europea”, non realizza la storia e le premesse della civiltà tenuta a battesimo dalla Grecia di Omero e di Socrate: la perverte in un fosco nichilismo senza spirito, che fagocita senza riserve ogni realizzazione culturale e valoriale, lasciando che a sopravvivere e a dominare sia unicamente il nudo valore di scambio perseguito dalla tecnocrazia repressiva e dalla ὕβϱις, dalla “tracotanza” dell’illimitatezza scatenata.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).