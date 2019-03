Greta e i sodali in piazza contro nessuno. E Juncker che le bacia la mano...

Contro chi scendono in piazza Greta e i suoi sodali? Contro nessuno, di fatto. È una vacua protesta general-generica. Come direbbe Nietzsche, per tutti e per nessuno. Circola una foto. È immortalato l'euroinomane di Bruxelles, Juncker, che con deferenza bacia la mano a Greta Thunberg. Credo non vi sia altro da aggiungere per chiarire i rapporti di forza e la reale natura della protesta. V'è chi pensa di rovesciare i rapporti di forza scendendo in piazza e belando "paceeee, paceeee! Pianetaaaaa, pianetaaaa! Padroni, siate buoni con noi! Siate clementi! Beeee, beeee!". È la figura magnificamente tratteggiata dallo Hegel nella "Fenomenologia dello Spirito" (1807), alla voce "anima bella".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).