Salvini e Di Maio, restate uniti. Se vi separate torneranno destra e sinistra

Su tutti i principali rotocalchi turbomondialisti, propagatori del verbo unificato della mondializzazione e dei desiderata della classe dominante no border, v'è un mantra che viene ripetuto a tambur battente. Lo si sente continuamente, senza posa. Suddetti rotocalchi insistono in ogni modo sul contrasto tra Salvini e Di Maio, i Dioscuri del governo italiano. Lo fanno, perché sanno bene che il governo regge, fintantoché regge la loro alleanza. E, per questo, esasperano ora ogni minimo attrito possibile. La verità è questa: i Dioscuri debbono stare uniti politicamente, senza cedere. Se si separassero, sarebbe la fine. Tornerebbero in campo le vecchie categorie della politica, amiche del potere tecnocapitalistico: destra e sinistra, con tutta la corte dei miracoli di Pd e Forza Italia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).