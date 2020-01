Il Parlamento Ue distrugge l’identità: vietate le bandiere nazionali

"Ora l'Europa vieta le bandiere nazionali dentro l'aula del Parlamento Ue". V'è del metodo in questa follia, direbbe Amleto. Obiettivo? Distruggere ogni identità, creare il profilo del consumatore apolide, schiavo ideale del turbocapitalismo sans frontières. Per produrre ciò, è fondamentale per il tecnonichilismo globalista produrre la disidentificazione universale, ossia la distruzione di ogni identità che non sia quella del consumatore sradicato e apolide, senza spessore culturale e senza identità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).