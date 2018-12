Mi e vi domando, al di là di ogni retorica: in che cosa si identifica chi appoggia e sostiene il PD? Non certo nel lavoro, nei diritti sociali e nelle classi lavoratrici, che hanno anzi con solerzia provveduto a destrutturare ogni qual volta ne abbiano avuto l’occasione. Nell’Europa, mi si dirà: ma l’Europa, oggi, esiste come Unione Europea, ossia come unione delle classi dominanti europee contro le classi lavoratrici europee. Ciò conferma il mio presupposto di partenza. Nel progresso, mi si dirà ora: ma quello che oggi l’ordine del discorso chiama “progresso” altro non è se non la modernizzazione turbocapitalistica, individualistica e liberal-libertaria della società. Ciò, ovviamente, è ancora una volta il trionfo delle classi dominanti. Nella lotta al populista, mi si dirà ancora: ma il populismo è il nome con cui l’aristocrazia finanziaria esprime il proprio odio incondizionato verso il popolo e verso le sue elementari richieste (salari, stabilità, casa, diritti sociali). In buona sostanza, occorre prenderne atto: il PD è il partito della classe dominante e chi lo sostiene, lo sappia oppure no, sostiene appieno suddetta classe.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).