Imperversa la dittatura finanziaria. E l'Anpi manifesta contro il fascismo

Si dice spesso, con buone ragioni, che la situazione è tragica ma non seria. È proprio così, in effetti. Ancora una volta, la fantasia si è spinta a superare la realtà. E in modo netto. Imperversa la dittatura finanziaria. Impera la tirannia dei Mercati nervosi. Dilaga il totalitarismo dello spread. E l'Anpi scende in piazza contro.. il pericolo della deriva fascista del governo populista italiano. L'ho detto e lo ridico: o partigiano, portali via!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).