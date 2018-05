"Infarto mentre guida lo scuolabus: salva i bambini e muore".Esempio che serve

Si tratta di una notizia che, in un mondo meno folle, avrebbe meritato la prima pagina. E il titolo a caratteri cubitali. Invece, more solito, la si è potuta leggere così, tra mille altre notizie, per lo più irrilevanti. Sicuramente in posizione marginale, rispetto ai titoloni dedicati alla politica e pure allo scudetto.

Ecco la notizia alla quale alludo: "Infarto mentre guida lo scuolabus: autista eroe salva i bambini muore". È grazie a esseri umani così che capiamo che non tutto è perduto, che la disumanizzazione dei rapporti umani non è completa. Sono gesti come questi che, anche nel tempo della corruzione universale, ci aiutano a sperare e a capire che v'è ancora qualcosa che resiste e che è bello.

E che deve essere valorizzato, perché possa essere da stimolo per azioni che seguano l'esempio. Rimettendo al centro l'essere umano e l'idea di una comunità solidale di individui egualmente liberi. Forse, non tutto è perduto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).