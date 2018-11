Insegnare le lingue ai bimbi: la pedagogia mondialista procede senza posa

«Trasformare un bambino italiano in un bambino europeo è possibile se si inizia il processo per tempo». Così leggiamo nel paragrafo "L'insegnamento precoce della lingua come progetto politico" del libro "Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse" di Paolo Balboni. Insomma, la pedagogia mondialista procede senza posa e a tappe forzate. La nuova catechesi mira a distruggere le identità dei popoli, per trasformarli in masse amorfe di solitudini sradicate e votate solo al consumo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).