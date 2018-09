'Italiani poveri via dalla Germania'. Eccola l'Unione europea dei capitali

Ecco la novità, per un felice cominciamento della settimana. "Via da Germania, rischio italiani poveri". Così, senza perifrasi edulcoranti la notizia circola come se nulla fosse. Come se fosse la cosa più normale del mondo. Eppure Brecht ci aveva avvertiti: guai a considerare naturale tutto ciò che esiste solo perché esiste. Eccola, dunque, l'Unione Europea. Altro che accoglienza e integrazione, nobili nomi che veicolano oggi contenuti diametralmente opposti. Si riconferma ciò che già sapevamo. L’Unione Europea è l'unione dei capitali europei contro i lavoratori e i popoli europei.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).