L’Occidente ha paura di offendere altre civiltà. E intanto nega se stesso

Lo apprendiamo leggendo il "Fatto Quotidiano". Questa la notizia : "Concerto di Capodanno, l’orchestra di Vienna cambia la marcia di Radetzky: 'Il finale è nazista'”. Insomma, s'è capito. Dopo il politicamente corretto, adesso arriva il musicalmente corretto. La barbarie avanza speditamente, l'Occidente si sta suicidando, per di più in modo ridicolo. È ciò che Roger Scruton giustamente chiama l'oikofobia dell'Occidente, la paura di sé, l'autofobia di una civiltà - la nostra - che, per paura di offendere le altre, nega stupidamente se stessa.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).