La finanza a favore delle banche. Pronti a tassare il prelievo dei contanti

Non è difficile prevederlo, in fondo. È nell'aria. Lo si percepisce nitidamente dalla mobilitazione dei padroni del discorso, dal circo mediatico al clero giornalistico. Il prossimo passaggio degli incappucciati della finanza e dei loro maggiordomi in parlamento sarà tassare il prelievo dei contanti. Per massacrare ulteriormente i lavoratori e i ceti medi.

Eccolo, compatto e deciso: un nugolo di amici della bancocrazia, che appoggiano la sostituzione del contante. Il tutto a vantaggio delle banche, ovviamente. Mai che questi soloni propongano di tassare le transazioni finanziarie dei colossi, sempre e solo il ceto medio massacrano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).