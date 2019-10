La finanza vuole eliminare la politica: il taglio eletti 'prepara la strada'

Dovrebbe essere ormai universalmente noto. È tra le tendenze fondamentali della globalizzazione capitalistica quale si è venuta sviluppando, con incedere celerrimo, dopo la data sineddoche del 1989. Il potere economico-finanziario opera per liberarsi dalla politica e neutralizzarla. Agisce per sottrarsi alla presa degli Stati e dei parlamenti, di modo che il centro del potere stesso si trasli dai parlamenti nazionali ai consigli di amministrazione post-nazionali. Per questo motivo, il potere turbocapitalistico ringrazia quanti lo stanno agevolando, tagliando i parlamentari, depotenziando la politica e favorendo il transito del potere dai parlamenti nazionali ai consigli di amministrazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).