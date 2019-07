La fuga dei cervelli preoccupa la Boldrini. Giovani ridotti a "capitale umano"

Così ha cinguettato ieri sul suo profilo Laura Boldrini, vestale del turboliberismo in veste fucsia e del neoprogressimo capitalistico: "Mentre gli imprenditori della paura straparlano di invasioni e blocchi navali decine di migliaia di giovani laureati italiani se ne vanno all'estero. Capitale umano che contribuirà allo sviluppo di altri paesi anziché il nostro".

Sic! Per un verso, i migranti sono sviliti al rango di "risorse", che, se le parole hanno ancora un senso, hanno valore in riferimento a chi le usa. Per un altro verso, i giovani laureati sono abbassati al livello del "capitale umano". La reificazione regna sovrana, la forma merce si è presa ogni spazio della coscienza. Peraltro, la fuga dei cervelli non viene condannata come sciagura per chi è costretto a fuggire, ma in relazione esclusivo allo sviluppo del Paese.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).