La fusione tra la Fiat e la Renault? Un bagno di sangue per i lavoratori

Non v'è nulla da festeggiare nella fusione della Fiat, ovviamente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'ordine del discorso. Suddetta fusione è vantaggiosa, sì, ma per il polo dominante. Per i lavoratori sarà, come sempre, un bagno di sangue: licenziamenti e "riorganizzazione delle risorse", come la chiama la neolingua mercatistica. La produzione si sposta ove convenga al capitale, come sempre. È l'essenza della glebalizzazione. Ed è altresì l'inveramento della tesi di Lenin: il libero mercato tende a negarsi da sé, sfociando in ultimo in monopolio assoluto. Magari tramite una serie di fusioni.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).