"La Repubblica" appoggia Greta: amici del padronato cosmopolitico

Il rotocalco turbomondialista "La Repubblica" appoggia Greta, ovviamente. Tra amici del padronato cosmopolitico vanno d'accordo, in effetti. Nihil novi!! E così ieri il rotocalco, organo ufficiale dell'odio organizzato verso l'Italia, titolava pateticamente: "giù le mani dalla nostra Terra". Ovviamente, l'implicito sottotitolo era: "... Ma del nostro Stato fate ciò che volete, o voi signori del capitale speculativo finanziario!". L'ho detto e lo ridico: l'altro, l'umanità, la Terra sono altrettanti alibi per non curarsi dei problemi reali e concreti. La difesa della Terra si fa cambiando modello di sviluppo. State certi, se ci proverete, i padroni non vi stringeranno amorevolmente la mano, come hanno fatto in coro con Greta.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).