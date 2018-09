La Repubblica contro l'asse gialloverde. Ecco la solita accusa di fascismo

"Ormai è chiaro che l'asse gialloverde non molla nonostante il nervosismo dei mercati e l'intervento della Bce". Queste le surreali parole che potete leggere sul rotocalco turbomondialista e neoservile "La Repubblica", la voce del padronato cosmopolitico e dei segugi di sorveglianza del potere speculativo-finanziario nemico dell'Italia. Essi difendono sempre e solo il nesso di forza capitalistico a beneficio dell'èlite dominante. E, more solito, diffamano e ostracizzano come fascista tutto ciò che non è conforme col loro ordine reale e simbolico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).