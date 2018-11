La Repubblica è la voce del padronato

"Salvini convince gli elettori grillini. In un anno il "ribaltone": due su tre dicono no ai migranti". Così in prima pagina sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia. Per il rotocalco atlantista, questo punto, ovviamente, è prioritario rispetto alla situazione dei lavoratori della Pernigotti o dei lavoratori dell'Iva di Taranto. Del resto, per le sinistre cosmopolitiche e market-friendly le battaglie sono sempre e solo quelle per - e non contro - il capitale: più diritti civili e meno diritti sociali, più immigrazione cioè più soggetti deboli da sfruttare a basso costo e mediante i quali abbassare le condizioni generali della classe lavoratrice.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).