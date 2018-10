La Russia di Putin? Un baluardo contro l'omologazione planetarizzata

È di vitale importanza sapere e riconoscere le differenze: non già per discriminare sulla loro base, bensì per consentire alle comunità umane di riconoscersi e di sopravvivere, evitando il loro scioglimento nichilistico nell’oceano dell’omologazione planetarizzata. Sul piano geopolitico, ciò vuol dire oggi appoggiare la Russia di Putin come baluardo di opposizione alla americanizzazione del mondo, ossia alla sua uniformazione atlantista. Così nel discorso del 2004 di Putin in riferimento agli USA: “loro vogliono dei vassalli. Vogliono comandare. Ma con la Russia non funziona così”. Putin rappresenta il fortilizio resistenziale rispetto all'imperialismo USA, braccio armato della mondializzazione capitalistica come omologazione del mondo intero sotto il segno della forma merce.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).