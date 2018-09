La sinistra si è venduta al capitale. E con Zingaretti non cambia nulla

Ecco il sunto della fatale lettera di Zingaretti: "È tempo di cambiare, servono facce nuove". Le idee (peraltro poche e confuse) restano le stesse: difesa a oltranza del capitale contro il lavoro, dei dominanti contro i dominati, dell'interesse globalista contro l'interesse nazionale. Insomma, sempre la stessa storia: il quadrante sinistro della politica si è venduto al capitale. E, non avendo più alcuna legittimità, cerca in ogni modo di inventarsene una. In modo da poter mantenere un consenso presso coloro i quali tutto l'interesse avrebbero, di fatto, a revocarlo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).