Le sinistre? Hanno tradito i lavoratori e difendono il padronato cosmopolita

Per conservare una legittimità in assenza di legittimità, le sinistre sono antifasciste in assenza di fascismo per non essere anticapitaliste in presenza di capitalismo. Hanno tradito i lavoratori e hanno preso a difendere con solerzia il padronato cosmopolita. Beatificano Marchionne e chiamano "filantropo" Soros. Odiano le masse nazionali-popolari dei lavoratori, che chiedono salari e lavoro, dignità e stabilità esistenziale, senza mostrare alcun interesse per il programma della classe dominante cosmopolitica (diritti civili del consumatore e postura glamour dell'apolide unisex e globetrotter).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).