Lega e 5S unite vincono sull'elite turbofinanziaria: meno mercato, più Stato

In Italia si è rotto lo schema destra-sinistra e si è realizzata, entro certi limiti, la diagnosi fatta in Francia da Alain De Benoist e in Italia dal mio compianto maestro Costanzo Preve. Non ha vinto la destra, non ha vinto la sinistra. Ha vinto il basso contro l'alto. Con Hegel, ha vinto il Servo nazionale-popolare sul Signore global-elitario. È questa la novità. Hanno vinto gli sconfitti della mondializzazione, quelli che la sinistra ha abbandonato e la destra non ha mai difeso. Parole d'ordine del Servo? Meno mercato, più Stato. Meno globalizzazione competitivista, più politica regolamentante. Meno concorrenza dell'impresa e più solidarietà della comunità umana. Pur con i loro limiti, Lega e 5Stelle sono egualmente dalla parte dell'elemento nazionale-popolare. Finché stanno uniti, vince il popolo sull'elite turbofinanziaria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).