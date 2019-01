Libia, migranti costretti a imbarcarsi. Le prove della deportazione di massa

La notizia giunge dal noto rotocalco turbomondialista "Il Corriere della Sera", che certo non è fonte sospetta su questo punto : "Libia: «Noi, costretti ad imbarcarci dai miliziani con le armi»". Ecco suffragata ulteriormente la mia tesi: non è immigrazione di massa, ma deportazione di massa. Non è fuga spontanea di esseri umani, ma è deportazione gestita ad arte da schiavisti cinici a beneficio dei signori della classe dominante globalclassista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).