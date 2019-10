Lotta al contante? Penalizza i ceti medi. Governo piegato al sistema bancario

Non mi stancherò di ribadirlo. Almeno finché il concetto non passerà, in certa misura. Come sempre, occorre procedere contro corrente. Ben sapendo, ovviamente, che solo ciò che è vivo lo fa. Ciò che è morto, per parte sua, non può che farsi trascinare dalle correnti. In questo caso, dalle correnti malsane del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. La lotta al contante - con buona pace del nuovo ordine mentale globalista - rientra appieno e non accidentalmente nella lotta di classe dell'élite finanziaria contro i ceti medi e le classi lavoratrici. Togliere il contante non vuol dire lottare contro l'evasione, ma favorire le banche in mano agli apolidi della finanza, gli stessi che evadono a norma di legge. Il governo giallofucsia si conferma per quello che è: il massacratore irresponsabile dei ceti medi sofferenti per conto dei padroni cosmopoliti del sistema bancario e multinazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).