Macerata/ Delrio e gli antifascisti (da 70 anni) in assenza di fascismo

Delrio: “Il fascismo è tornato, la politica non può più tacere”. Lo ripetono da settant'anni. Sono antifascisti in assenza di fascismo, per non essere anticapitalisti in presenza di capitalismo.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).