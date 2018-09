Macron: crisi politica Italia-Europa. Repubblica dà voce all'élite finanziaria

Macron: "Crisi politica tra Italia ed Europa". Così sulla prima pagina dell'ormai sempre più surreale rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico e dell'odio organizzato verso l'Italia. Il noto rotocalco demofobico dà voce anzitutto a Macron e non a Conte. Già, perché Conte è pur sempre espressione di quella volontà nazionale-popolare che il rotocalco aborre e avversa (liquidandola en bloc come populista). Là dove il gallico Macron è prodotto in vitro dall'élite finanziaria, che il rotocalco appoggia e difende a viso aperto, con palesi impeti di lirico neoservilismo. Non v'è altro da aggiungere, la realtà ha superato la fantasia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).